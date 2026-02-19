Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Ника Гварамия: «Московский механизм» не может быть подкуплен Бидзиной Иванишвили


19.02.2026   10:43


Представители оппозиции встретились с докладчиками, назначенными в рамках «Московского механизма» ОБСЕ. Как заявил один из участников встречи лидер коалиции «За перемены» Ника Гварамия, «Московский механизм» — очень результативный.

«Преимущество этого механизма в том, что он очень быстрый, конкретный и результативный, не связан с длительными обсуждениями и больше политическими оценками. Он даёт очень чёткие правовые оценки и выдвигает конкретные требования.

Использовать выводы этого механизма в международных инстанциях, которые уже ставят вопрос об ответственности, очень просто и целенаправленно. Очень хорошо, что этот «Московский механизм» был задействован.

Лично для меня это было неожиданно, потому что он используется редко. Я точно знаю, что этот механизм не может быть подкуплен Бидзиной Иванишвили», — заявил Ника Гварамия по завершении встречи.

Во встрече также участвовали лидеры «Лело – Сильная Грузия» и «Единого национального движения».


Источник: SOVA
Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ
В Грузии В Грузии:
В России В России:
В Украине В Украине:
В Мире В мире:
﻿
Политика Конфиденциальности
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна