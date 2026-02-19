Ника Гварамия: «Московский механизм» не может быть подкуплен Бидзиной Иванишвили

Представители оппозиции встретились с докладчиками, назначенными в рамках «Московского механизма» ОБСЕ. Как заявил один из участников встречи лидер коалиции «За перемены» Ника Гварамия, «Московский механизм» — очень результативный.



«Преимущество этого механизма в том, что он очень быстрый, конкретный и результативный, не связан с длительными обсуждениями и больше политическими оценками. Он даёт очень чёткие правовые оценки и выдвигает конкретные требования.



Использовать выводы этого механизма в международных инстанциях, которые уже ставят вопрос об ответственности, очень просто и целенаправленно. Очень хорошо, что этот «Московский механизм» был задействован.



Лично для меня это было неожиданно, потому что он используется редко. Я точно знаю, что этот механизм не может быть подкуплен Бидзиной Иванишвили», — заявил Ника Гварамия по завершении встречи.



Во встрече также участвовали лидеры «Лело – Сильная Грузия» и «Единого национального движения».



