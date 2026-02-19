Шарашидзе: Я не могу представить, чтобы человека осудили на 11 лет и выпустили за 50 тыс лари

Я не могу представить, чтобы человека осудили на 11 лет, параллельно возбудили дело против его родителей, и отпустили на свободу по соглашению в размере 50 000 лари - понятно, что тут мы не имеем дело с институциональным правовым решением и как и в других случаях, это решение принято неформально одним лицом или группой лиц, - заявил депутат «Гахария для Грузии» Георгий Шарашидзе, комментируя освобождение бывшего главы Фонда соинвестирования Георгия Бачиашвили.



«Признание вины в автократическом режиме не является редким исключением. Какой автократический режим у нас есть, такой и получился результат. Прискорбная реальность то, что сегодня в это соглашение никто не верит. Никто не верит, что господин Бачиашвили мог так признать вину. Речь и претензии шли о миллиардах и согласно процессуальному соглашению, то, что Бачиашвили вынудили заплатить 50 000 лари, говорит обо всем, насколько справедливым могло быть это соглашение. К сожалению, начало всего - та автократическая система, которая существует в Грузии. Тот, кто его задержал, тот и выпустил. Освободил тогда, когда счел необходимым. В этом суть проблемы, в любом случае мы поздравляем господина Бачиашвили с нахождением на свободе. У этого человека достаточно навыков, чтобы пригодиться стране гораздо больше на свободе, нежели запертым в 4 стенах», - сказал Шарашидзе.



Для справки, бывший глава Фонда соинвестирования Георгий Бачиашвили вышел из тюрьмы 18 февраля. Прокуратура сообщает, что Бачиашвили признал вину по всем уголовным делам, возместил ущерб и с ним оформлено процессуальное соглашение.





