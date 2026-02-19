«Сильная Грузия – Лело»: обществу следует предложить альтернативный выбор и внутри оппозиции

19.02.2026 15:55





«Сильная Грузия — Лело» заявляет о готовности к координации и сотрудничеству по конкретным вопросам, связанным с общенациональными интересами с прозападной оппозицией. В распространенном заявлении говорится:



««Сильная Грузия – Лело» ответственно относится к доверию грузинского общества и к любому типу оппозиционной координации. Наша цель неизменна – демократическая смена правящей системы в стране мирным путём, посредством выборов. Однако политическая ответственность обязывает нас оценивать каждую инициативу не эмоционально, а стратегически.



Считая необходимым сотрудничество прозападных партий как прагматическую необходимость, ориентированную на результат, мы полагаем, что обществу следует предложить альтернативный выбор и внутри оппозиции.



Политическое объединение должно основываться на доверии, последовательности и практике выполнения договорённостей. В последние годы мы не раз предлагали демократическим силам форматы системного единства – идею альтернативного парламента, консолидацию вокруг хартии президента, модель внепартийного национального единства. В каждом случае процесс был остановлен или сорван.



В результате пострадала сама идея и доверие общества, объединившегося вокруг этой идеи, ко всему оппозиционному спектру.



Единство не должно быть самоцелью. Единство – это инструмент для достижения конкретной политической цели. Если целью является победа над правящей системой, для этого необходим сильный, многообразный, ответственный и независимый оппозиционный спектр.



Попытка объединить всех в один котёл упрощает нарратив оппонента и снижает качество альтернативы. Сильная оппозиция создаётся через конкурентное многообразие, а не через вынужденную однородность.



«Сильная Грузия – Лело» готова к координации и сотрудничеству по конкретным вопросам, связанным с общенациональными интересами, и в эффективных форматах действий.



«Сильная Грузия – Лело» продолжит позиционировать себя как независимый политический субъект», — говорится в заявлении.



Источник: SOVA

