Прокуратура расследует смерть сотрудника Департамента миграции


20.02.2026   10:55


По факту смерти сотрудника Департамента миграции МВД прокуратура Грузии начала расследование по 115-й статье Уголовного кодекса. Об этом говорится в заявлении прокуратуры Грузии.

«Сегодня, 19 февраля, на прилегающей к району Ортачала территории сотрудник Департамента миграции в своём личном автомобиле произвёл выстрел из принадлежащего ему огнестрельного оружия в область головы, причинив себе смертельное ранение, в результате чего скончался на месте. По предварительной информации, произошедшему предшествовал конфликт на бытовой почве с сопровождавшим его лицом.

Проводятся соответствующие неотложные следственные действия», — говорится в заявлении прокуратуры.


