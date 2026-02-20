|
Прокуратура расследует смерть сотрудника Департамента миграции
20.02.2026 10:55
По факту смерти сотрудника Департамента миграции МВД прокуратура Грузии начала расследование по 115-й статье Уголовного кодекса. Об этом говорится в заявлении прокуратуры Грузии.
«Сегодня, 19 февраля, на прилегающей к району Ортачала территории сотрудник Департамента миграции в своём личном автомобиле произвёл выстрел из принадлежащего ему огнестрельного оружия в область головы, причинив себе смертельное ранение, в результате чего скончался на месте. По предварительной информации, произошедшему предшествовал конфликт на бытовой почве с сопровождавшим его лицом.
Проводятся соответствующие неотложные следственные действия», — говорится в заявлении прокуратуры.