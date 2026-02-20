Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Хведелиани: Для нас «красной линией» являются партии на оппозиционном фланге, происходящие от ЕНД


20.02.2026   13:31


«Для нас «красной линией» являются партии на оппозиционном фланге, происходящие от «Национального движения», и его ответвления, соответственно, ни о каком объединении речи не идёт, — об этом заявила член партии «Гахария — За Грузию» Тата Хведелиани.

Что касается сотрудничества конкретно с партией «Лело», Хведелиани отметила, что после выборов в органы местного самоуправления они не продолжили взаимодействие и на данный момент ничего не обсуждают.

«Мы не рассматриваем объединение ни с кем. Для нас красной линией являются партии на нашем оппозиционном фланге, происходящие от »Национального движения», и его ответвления. Соответственно, ни о каком объединении речи не идёт. Приветствуется, если конкретная оппозиционная партия — «Лело» — решила действовать самостоятельно и продолжать борьбу. У нас был прецедент сотрудничества с ними для достижения общей цели, усиления общих позиций, и мы взаимодействовали в формате выборов в органы местного самоуправления. После этого сотрудничество не продолжилось. На данный момент мы ничего не рассматриваем, однако посмотрим, как будут развиваться события», — отметила Хведелиани.


Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ
В Грузии В Грузии:
В России В России:
В Украине В Украине:
В Мире В мире:
﻿
Политика Конфиденциальности
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна