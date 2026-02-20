Хведелиани: Для нас «красной линией» являются партии на оппозиционном фланге, происходящие от ЕНД

20.02.2026 13:31





«Для нас «красной линией» являются партии на оппозиционном фланге, происходящие от «Национального движения», и его ответвления, соответственно, ни о каком объединении речи не идёт, — об этом заявила член партии «Гахария — За Грузию» Тата Хведелиани.



Что касается сотрудничества конкретно с партией «Лело», Хведелиани отметила, что после выборов в органы местного самоуправления они не продолжили взаимодействие и на данный момент ничего не обсуждают.



«Мы не рассматриваем объединение ни с кем. Для нас красной линией являются партии на нашем оппозиционном фланге, происходящие от »Национального движения», и его ответвления. Соответственно, ни о каком объединении речи не идёт. Приветствуется, если конкретная оппозиционная партия — «Лело» — решила действовать самостоятельно и продолжать борьбу. У нас был прецедент сотрудничества с ними для достижения общей цели, усиления общих позиций, и мы взаимодействовали в формате выборов в органы местного самоуправления. После этого сотрудничество не продолжилось. На данный момент мы ничего не рассматриваем, однако посмотрим, как будут развиваться события», — отметила Хведелиани.







