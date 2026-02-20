Каладзе: У меня нет желания говорить о „Лело“

У меня нет желания говорить о «Лело» - Не имеет значения, будут ли они действовать по отдельности или на единой платформе, у них нет никаких ресурсов, - заявил генеральный секретарь партии «Грузинская мечта - Демократическая Грузия», мэр Тбилиси Каха Каладзе. Так он прокомментировал решение партии «Лело» продолжить борьбу отдельно, как самостоятельный политический субъект.



По его словам, общество уже не раз видело оппозицию «и объединённой, и распавшейся».



«Действительно, у меня нет желания говорить о »Лело». В целом не имеет принципиального значения, кто и в каком формате будет участвовать - по отдельности или на единой платформе. Мы ведь уже не раз видели их и объединёнными, и распавшимися. У них нет никаких ресурсов. Когда ты не служишь своей стране, не защищаешь её интересы, разумеется, у тебя нет никакого политического будущего, ты всегда обречён на поражение. И результаты налицо - вы видите отношение людей к этим партиям», - заявил Каладзе.





