Каладзе: Думаю, вопросов по Тбилиси нет, за последние годы было осуществлено много проектов

20.02.2026 16:03





«В Тбилиси проекты активно реализуются, и в будущем также запланировано множество работ», — заявил мэр Тбилиси Каха Каладзе, отвечая на вопрос по поводу заявления вице-спикера парламента Созара Субари о борьбе с коррупцией.



По его словам, приостановка проектов в муниципалитетах по всей стране из-за выявленных фактов коррупции не касается Тбилиси.



«Как вы думаете, мы что-нибудь остановили? Вы каждый день ходите со мной и знакомитесь с различными проектами, но не освещаете те работы, которые мы выполняем, потому что вам это неинтересно. Например, сегодня мы находимся в восьмом микрорайоне Глдани, где районная управа завершает данный проект. Несколько дней назад мы также были на другом объекте и так далее. Соответственно, думаю, в отношении Тбилиси вопросов не существует. За последние годы было сделано очень многое, многое делается сейчас, и в будущем у нас запланировано ещё много важных проектов», — отметил Каха Каладзе.





