Евродепутат о законодательных изменениях, инициированных «Мечтой»: это авторитарный шаг

20.02.2026 16:04





Евродепутат Начо Санчес Амор критикует законодательные изменения, анонсированные «Грузинской мечтой», согласно которым «непризнание конституционных органов» станет уголовно наказуемым.



«Это полный авторитарный шаг. Это означает, что всё самое ужасное законодательство, которое когда-либо существовало или даже не существовало в мире, правительство «Грузинской мечты» использует для нападок и преследования любого рода критики.



Этот последний законопроект, анонс инициативы, касающейся отрицания или делегитимации правительства, является ещё одним подтверждением репрессивной позиции.



То, что выражение политической позиции – отказ признать легитимность правительства из-за того, что произошло на выборах, будет криминализировано, является настоящим безумием. Они прибегают к любым фантазиям, чтобы найти все возможные способы уничтожить критически настроенное гражданское общество», — заявил Начо Санчес Амор.



О том, что непризнание конституционных органов становится уголовным преступлением и будет караться лишением свободы сроком до трёх лет, стало известно 16 февраля на заседании юридического комитета парламента, где во втором чтении рассматривались изменения в законы «о грантах» и «о политических партиях».





