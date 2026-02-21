Член «Гахария за Грузию»: Прискорбно, что «Московский механизм» задействован, однако «Мечта» это заслужила

Очень жаль, что «Московский механизм» на сегодняшний день задействован, однако «Мечта» заслужила все это своими насильственными действиями, - заявила одна из лидеров «Гахария за Грузию» Тата Хведелиани.



Она пояснил СМИ, какую информацию предоставила группе экспертов, предусмотренной «Московским механизмом», который уже начал работу в Грузии.



«Прежде всего, следует сказать, что в отношении нашей страны задействован очень важный механизм. Очень прискорбно, что такой механизм на сегодняшний день задействован, однако «Мечта» заслужила все это своими насильственными действиями. Соответственно, состоялась встреча, на которой присутствовал и член нашей партии. Мы предоставили экспертам информацию о тех тяжелых нарушениях прав человека, которые совершены как в отношении членов нашей партии, так и в масштабе всей страны. Мы также говорили о том, что в отношении нашего лидера Георгия Гахария совершается акт политической мести, в связи с этим мы предоставили детальную информацию, что в отношении него осуществлено два насильственных действия, организованное нападение. Мы также говорили о других нарушениях прав человека, других насильственных актах, совершенных «Мечтой», обо всем этом мы говорили с экспертами. Мы обсуждали ситуацию на месте, которая имеется на сегодняшний день с ответственностью «Мечты» и продолжаем активно работать в этом формате. Они свободны в своих действиях. Главное, чтобы они адекватно исследовали и увидели существующую ситуацию в условиях «Мечты», соответственно в этом случае мы выполняем функцию предоставления информации и включены в это. В настоящее время идет период изучения, и в этом процессе говорят со всеми пострадавшими, соответственно, важно будет, какие выводы они сделают и во что это перерастет в дальнейшем», - заявила Тата Хведелиани.





