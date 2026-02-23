|
Бочоришвили примет участие в мероприятии Совета ООН по правам человека
23.02.2026 11:30
Министр иностранных дел Грузии Мака Бочоришвили 23 февраля примет участие в Женеве в сегменте высокого уровня 61-й сессии Совета ООН по правам человека и выступит с речью перед участниками.
Об этом сообщает Министерство иностранных дел Грузии.
По информации ведомства, в рамках визита запланированы двусторонние встречи министра иностранных дел с представителями международных организаций.
