Бочоришвили примет участие в мероприятии Совета ООН по правам человека

23.02.2026 11:30





Министр иностранных дел Грузии Мака Бочоришвили 23 февраля примет участие в Женеве в сегменте высокого уровня 61-й сессии Совета ООН по правам человека и выступит с речью перед участниками.



Об этом сообщает Министерство иностранных дел Грузии.



По информации ведомства, в рамках визита запланированы двусторонние встречи министра иностранных дел с представителями международных организаций.







