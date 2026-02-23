Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Бочоришвили примет участие в мероприятии Совета ООН по правам человека


23.02.2026   11:30


Министр иностранных дел Грузии Мака Бочоришвили 23 февраля примет участие в Женеве в сегменте высокого уровня 61-й сессии Совета ООН по правам человека и выступит с речью перед участниками.

Об этом сообщает Министерство иностранных дел Грузии.

По информации ведомства, в рамках визита запланированы двусторонние встречи министра иностранных дел с представителями международных организаций.


Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ
В Грузии В Грузии:
В России В России:
В Украине В Украине:
В Мире В мире:
﻿
Политика Конфиденциальности
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна