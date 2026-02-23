Министр внутренних дел Грузии находится с официальным визитом в Республике Казахстан

Министр внутренних дел Грузии Гека Геладзе по приглашению министра внутренних дел Казахстана Ержана Саденова находится с официальным визитом в Республике Казахстан вместе с делегацией.



По информации пресс-службы МВД, в рамках визита президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев примет Геку Геладзе в резиденции «Акорда», также состоятся двусторонние встречи с министром внутренних дел Республики Казахстан Ержаном Саденовым.



Гека Геладзе вместе с делегацией также посетит подразделения Министерства внутренних дел Республики Казахстан и на месте ознакомится с их деятельностью.







