«Мечта» советует Великобритании заниматься собственными проблемами

24.02.2026 16:53





«Вместо вмешательства в свободу слова в другой стране, британским властям следовало бы заняться собственными проблемами, перечень которых весьма обширен - от экономической стагнации последних лет до тяжелейших миграционных проблем», - так лидер парламентского большинства Ираклий Кирцхалия оценивает решение Великобритании о введении санкций против телекомпаний «POSTV» и «Имеди».



Как пишет на своей странице в Facebook Ираклий Кирцхалия, британские власти посягают на свободу СМИ, что, по его выражению, является «почерком дип стейт».



«Правительство Великобритании опубликовало решение о введении санкций против телекомпаний »Имеди» и “POSTV”, которое вместе с его так называемым обоснованием настолько абсурдно, что серьёзный комментарий к нему лишён смысла.



Очевидно, что те же стандарты так называемых фейков, которые действуют в BBC, действуют и в британском правительстве. Результатом подобных процессов является крайне низкий рейтинг, которым сегодня пользуется британская власть в собственной стране. Вместо вмешательства в свободу слова в другой стране, британскому правительству следовало бы заняться своими проблемами - от экономической стагнации последних лет до тяжелейших миграционных вызовов.



События развиваются так, что с высокой вероятностью Великобритании скоро останется и не »великой», и не »Британией», в связи с чем выражаем особую обеспокоенность и сожаление. Бывший премьер-министр Великобритании Лиз Трасс открыто заявляет, что сегодня её государство контролирует »дип стейт», то есть сила, под управлением которой тогдашние власти 7 ноября 2007 года ворвались в телекомпанию »Имеди» в Грузии. По всей видимости, установление контроля над Великобританией »дип стейт» начал ещё в 2007 году, поскольку все помнят, что тогдашние британские власти не сделали никаких комментариев по поводу »Имеди».



Сегодня британское правительство не только оправдывает посягательства на свободу СМИ, но и само нарушает свободу медиа, что является почерком »дип стейт». Британскому народу желаем всего наилучшего. Несмотря на тяжёлые тенденции, надеемся, что Великобритания вернёт своё прежнее величие - то время, когда в государстве с великой историей национальная идентичность, традиции, демократические ценности и свобода слова имели особую цену», — пишет Ираклий Кирцхалия.



Сегодня появилась информация о том, что правительство Великобритании ввело санкции против телекомпаний «Имеди» и «ПостТВ», занимающихся проправительственной пропагандой. В отношении «Имеди» и «POSTV» введены санкции как «организаций, вовлеченных в распространение российской дезинформации».





