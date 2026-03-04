Кобахидзе: Еще большее углубление сотрудничества с Арменией является очень важным

Видим, что вокруг нас сложилась довольно непростая ситуация, особенно на этом фоне крайне важно еще больше углублять сотрудничество между нашими странами - Несмотря на высокий уровень сотрудничества, во всех направлениях существует потенциал для дальнейшего развития, - заявил на совместном брифинге с армянским коллегой Николом Пашиняном премьер-министр Ираклий Кобахидзе.



По его словам, Грузия приложит все усилия для содействия миру и стабильности в регионе.



«Сегодня прошло 15-е заседание Межправительственной комиссии Грузии и Армении по экономическому сотрудничеству, на котором присутствовали представители соответствующих правительств, министры. Прошла очень интересная дискуссия по различным вопросам, касающимся сотрудничества двух стран. Мы видим, что вокруг нас сложилась довольно непростая ситуация, особенно на этом фоне крайне важно еще больше углублять сотрудничество между нашими странами. Нас связывает историческая дружба наших народов, наших стран. На этом основано стратегическое партнерство между Арменией и Грузией. Мы, конечно, очень рады, что имеем высокий уровень сотрудничества, однако существует постоянный интерес к тому, чтобы еще больше углубить наше стратегическое партнерство и традиционную дружбу между нашими странами. Это сотрудничество основано на взаимном уважении и общих интересах. Хочу поблагодарить Армению за поддержку наших национальных интересов, за уважение. Особая благодарность за поддержку суверенитета и территориальной целостности страны. Сегодня на заседании комиссии я также поблагодарил наших друзей за поддержку резолюции ООН по вопросам вынужденных переселенцев. Мы обсудили сегодня различные вопросы двустороннего дневного порядка, коснулись как политического, так и экономического сотрудничества, сотрудничества в сфере образования, культуры и спорта.



Еще раз хочу подчеркнуть, что несмотря на высокий уровень сотрудничества, во всех направлениях существует потенциал для дальнейшего развития. У нас очень хорошие торгово-экономические отношения. По объему торговли Армения входит в десятку партнеров Грузии. Что касается туризма и посетителей, по этому показателю Армения занимает третье место. Естественно, это сотрудничество крайне важно для нас. Мы рады, что растет интерес граждан Грузии к поездкам в Армению. Мы довольны очень позитивной динамикой в развитии сотрудничества в регионе. Мы рады, что было подписано историческое мирное соглашение между Арменией и Азербайджаном. Эти позитивные тенденции создают хорошую основу для того, чтобы все вместе заботились о стабильности нашего региона, обеспечивали мир в нашем регионе. В этом контексте еще раз хотим подчеркнуть нашу готовность способствовать миру и стабильности в регионе. В этом отношении, конечно, Грузия приложит все усилия. Хочу подчеркнуть исключительное партнерство между нашими странами. Это партнерство, дружба, сотрудничество действительно является примером, и, соответственно, это ответственность перед нашими странами и народами сделать максимум для еще более глубокого укрепления этого сотрудничества и дружбы», - заявил Кобахидзе.





