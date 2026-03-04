Бочоришвили: Грузия готова возобновить стратегическое партнерство с США с чистого листа

04.03.2026 13:45





По её словам, власти Грузии ожидают, что в ближайшем будущем произойдут определённые сдвиги в отношениях США и Грузии.



«Мы не раз говорили о наших отношениях с США и о том состоянии, в котором эти отношения находятся, а также о причинах этого. Мы не раз заявляли, что Грузия готова и приветствует переход отношений между Грузией и США в нормальный режим, обновление стратегического партнёрства с чистого листа, где у нас будет возможность выстраивать партнёрские отношения в соответствии с интересами обеих стран. Грузия всегда вносила вклад в повестку трансатлантических отношений, являлась важным партнёром в регионе, и, естественно, мы ожидаем, что со стороны Соединённых Штатов будет проявлено то отношение, которое заслуживают отношения между нашими странами. Вы знаете, что президент Трамп оставил достаточно сложное наследие в контексте отношений, а сейчас в США действует новая администрация. Мы ожидаем, что в ближайшем будущем будут определённые сдвиги в отношениях», — отметила Мака Бочоришвили.





