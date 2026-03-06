Европейская комиссия приостанавила безвизовый режим для владельцев грузинских дипломатических паспортов

06.03.2026 16:21





Европейская комиссия с сегодняшнего дня приостанавливает безвизовый режим для владельцев грузинских дипломатических, служебных и официальных паспортов, говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте Европейского союза.



«Теперь им потребуется виза при въезде в Шенгенскую зону в официальных целях. Это первый случай применения нового расширенного механизма приостановки визового режима», — говорится в сообщении.



В пресс-релизе подчеркивается, что механизм приостановки визового режима был активирован в ответ на преднамеренное и систематическое нарушение Грузией своих обязательств в рамках безвизового режима в ключевых областях демократии и основных прав человека.



Европейская комиссия поясняет, что целью либерализации визового режима является содействие контактам между людьми и уважению общих ценностей, включая права человека и демократические принципы.



«С октября 2024 года действия грузинских властей, включая подавление протестов, оппозиционных политиков и независимых СМИ, негативно повлияли на ситуацию в Грузии и привели к нарушению ряда основных прав и международных правовых норм. Грузия также отказалась соблюдать визовую политику ЕС, что является необходимым условием для сохранения безвизового режима. Комиссия считает, что действия грузинских властей подрывают принципы, на которых основана либерализация визового режима», — говорится в пресс-релизе.



Кроме того, сегодня Комиссия приняла руководящие принципы для консульских органов и пограничной охраны государств-членов, чтобы помочь государствам-членам эффективно реализовать решение о приостановке безвизового режима.



«В рекомендациях предлагается усилить контроль за всеми гражданами Грузии, пересекающими внешние границы ЕС. Грузинские должностные лица, въезжающие в ЕС в официальных и дипломатических целях, должны использовать свои дипломатические или служебные паспорта. Несоблюдение этого требования может привести к отказу во въезде. Государства-члены также должны обеспечить проверку всех граждан Грузии по национальным и европейским базам данных, таким как Визовая информационная система, Шенгенская информационная система и другие общедоступные базы данных. Система въезда/выезда, которая постепенно внедряется в ЕС с октября прошлого года, обеспечивает дополнительный уровень контроля безопасности», — говорится в пресс-релизе.



Кроме того, при подаче заявления на шенгенскую визу владельцами грузинских дипломатических, служебных и официальных паспортов государствам-членам рекомендуется проводить тщательные проверки, собеседования и запрашивать у заявителей подтверждающие документы.



«Государства-члены должны отказывать в выдаче виз, если есть какие-либо сомнения в достоверности информации, предоставленной заявителями», — говорится в заявлении.



Рекомендации будут представлены государствам-членам на заседании Совета ЕС 27 марта, и «Комиссия будет внимательно следить за их выполнением совместно с государствами-членами».





