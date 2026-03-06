Каллас: Грузинский народ имеет нашу полную поддержку, однако тем, кто представляет репрессии, нет места в нашем союзе

Если правительство нападает на собственный народ, заставляет молчать журналистов и ограничивает свободу, это влечёт за собой последствия, - так верховный представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности, вице-президент Европейской комиссии Кая Каллас прокомментировала приостановку безвизового режима для владельцев грузинских дипломатических, служебных и официальных паспортов.



«Европейский союз уже лишил Грузию финансирования из-за демократического отката. Сегодня Европа препятствует свободному передвижению в ЕС лиц, связанных с грузинскими властями, которые прибегают к репрессиям, в том числе грузинских дипломатов», - заявила Каллас.



При этом она подчеркнула, что грузинский народ имеет полную поддержку Европейского союза.



«Грузинский народ имеет нашу полную поддержку, однако в нашем союзе нет места тем, кто представляет репрессии», - отметила Каллас.





