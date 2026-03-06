Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

«Оппозиционный альянс»: Идет борьба за спасение нашего государства


06.03.2026   16:50


Это жизненно важная борьба за сохранение грузинского государства, за утверждение нашего исторического места в цивилизованном мире, а не просто борьба за смену плохой власти - Сейчас решается, где опустится новый «железный занавес», — говорится в заявлении «Альянса оппозиции».

«Это жизненно важная борьба за сохранение грузинского государства, за утверждение нашего исторического места в цивилизованном мире, а не просто борьба за смену плохой власти, потому что сейчас решается, где опустится новый «железный занавес»; сейчас решается, по какую сторону «занавеса» будут жить наши дети и внуки», - говорится в заявлении альянса.

По оценке оппозиционных партий, оппозиция «будет противостоять пропаганде режима» и убедит общество, что «угрозой миру является режим Иванишвили».

«Демократическая оппозиция будет противостоять пропаганде режима, убеждая общество в том, что именно режим Иванишвили является угрозой миру, поскольку оставляет Грузию один на один с Россией, в международной изоляции, без партнёров и друзей», - заявляют в «Альянсе оппозиции».


Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ
В Грузии В Грузии:
В России В России:
В Украине В Украине:
В Мире В мире:
﻿
Политика Конфиденциальности
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна