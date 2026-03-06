|
|
|
«Оппозиционный альянс»: Идет борьба за спасение нашего государства
06.03.2026 16:50
«Это жизненно важная борьба за сохранение грузинского государства, за утверждение нашего исторического места в цивилизованном мире, а не просто борьба за смену плохой власти, потому что сейчас решается, где опустится новый «железный занавес»; сейчас решается, по какую сторону «занавеса» будут жить наши дети и внуки», - говорится в заявлении альянса.
«Демократическая оппозиция будет противостоять пропаганде режима, убеждая общество в том, что именно режим Иванишвили является угрозой миру, поскольку оставляет Грузию один на один с Россией, в международной изоляции, без партнёров и друзей», - заявляют в «Альянсе оппозиции».
