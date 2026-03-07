«Оппозиционный альянс» проводит встречу с гражданским обществом и протестными группами

07.03.2026 20:09





«Оппозиционный альянс» проводит встречу с гражданским обществом и протестными группами.



Как заявил СМИ перед встречей один из лидеров альянса Ника Гварамия, гражданское общество и протестные группы являются силой, которая укрепляет протест.



«Важную роль играют те, кто укрепляет этот протест своим стоянием, своими решениями, трудом и организаторскими способностями. Я думаю, что мы можем сделать протест многочисленным и разнообразным и многое для этого сделать, потому что можем, т.е. должны сделать, и это также ответственность, но, конечно, в какой-то степени нам нужен в этом путеводитель, и нет лучшего путеводителя, чем эти люди. Мы собираемся сделать еще многое другое, и поэтому хотим вместе с этими людьми принять решение о том, что правильно, что может быть неправильно, что лучше сделать с помощью тактики, какую мы думаем, или, может быть, другой тактики. Короче говоря, это диалог с теми людьми, которые являются лучшими советниками и лучшими очуществителями всего этого, по крайней мере, пока это определенно было так. Теперь я думаю, что у политиков есть и возможность, и обязанность сделать больше, и мы должны это сделать», - сказал Ника Гварамия.





