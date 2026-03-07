Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
Вашадзе: Нас искусственно противопоставляют друг другу, мы противопоставляем этому единство и добро


07.03.2026   20:21


Мы обещаем, что каскад несправедливостей в этой стране должен закончиться раз и навсегда несправедливостью, пережитой нами, - заявил лидер «Стратегии Агмашенебели» Георгий Вашадзе,

В эти минуты «Оппозиционный альянс» проводит встречу с представителями гражданского общества и протестными группами. Как заявил Вашадзе перед встречей, там представлены люди, которые уже более года непрерывно участвуют в протесте, конечной целью которого является единая, сильная Грузия, являющаяся членом ЕС.

«Я рад, что фактически в параллельном режиме политический процесс движется к единству, общественный процесс движется к единству. Там, где сила находящаяся у власти, называющая себя властью, разделяет общество, мы объединяем, мы говорим, что сила в единстве, а не в противостоянии. Искусственно, целенаправленно нас противопоставляют друг другу, искусственно, целенаправленно абсолютно всем управляют ложью, мы противостоим этому единством, добром, в отличие от них, мы не разделяем наших сограждан. Мы обещаем, что в этой стране раз и навсегда каскад несправедливостей должен закончиться несправедливостью пережитой нами», - сказал Вашадзе.


