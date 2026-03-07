Studio Monitor: Спустя год сотрудники выявленных ими мошеннических колл-центров все еще не задержаны

По информации Studio Monitor, спустя год после начала расследования сотрудники выявленных ими мошеннических колл-центров не задержаны. По делу арестован только один гражданин Германии — по запросу прокуратуры Германии.



Речь идет о компании A.K. Group, офис которой находился в Тбилиси на улице Кавтарадзе в 500 метрах от здания Службы государственной безопасности.



Расследование более чем 30 международных и грузинских медиа показало, что группа из не менее 85 сотрудников с мая 2022 по февраль 2025 года похитила $35,3 млн у более 6 100 человек из Европы и Канады.



• Согласно расследованию, владельцем A.K. Group является 36-летняя Мери Шотадзе, а одним из руководителей — Акаки Кевхишвили. Компания действовала скрытно и почти не оставляла следов в интернете, однако журналистам удалось идентифицировать участников схемы благодаря утечке фотографий с корпоративных вечеринок.

• Данные о масштабах мошенничества содержатся во внутренних документах компании, где фиксировались депозиты жертв, а также расходы A.K. Group — зарплаты сотрудников, платежи за CRM-системы, аренда офисов и другие траты.

• Сотрудников ранжировали по объёму «продаж» в онлайн-таблице лидеров. Лучшие могли зарабатывать более $20 000 в месяц и получать призы: iPhone или BMW.



19 августа 2025 года Studio Monitor зафиксировал два автомобиля Акаки Кевхишвили на площади Свободы — они направлялись в сторону гостиницы Ambassador.



На запрос журналистов Генпрокуратура Грузии ответила, что изучает информацию о деятельности компании и в случае выявления признаков преступления отреагирует в соответствии с законодательством.



«Колл-центры часто становятся темой манипуляций для властей «Грузинской мечты». Однако из дел других колл-центров, которые мы изучали, видно, что часто никто не наказывается, а за мошеннические схемы люди выходят из тюрьмы, отделавшись минимальным штрафом», — говорит журналист Studio Monitor Нино Рамишвили.



Над расследованием работали OCCRP, Flangvis Detektori, Studio Monitor, Ai Fakti и более 30 международных медиа.





