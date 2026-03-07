ОБСЕ/БДИПЧ: Новое законодательство, принятое в Грузии, вызывает серьезную озабоченность

Согласно заявлению ОБСЕ/БДИПЧ, новое законодательство, принятое в Грузии, «ограничивающее гражданские права, политические права и свободу выражения, вызывает серьезную озабоченность».



Как говорится в заявлении БДИПЧ ОБСЕ, «на фоне продолжающихся акций протеста в Грузии и ухудшения состояния демократической среды и ситуации с правами человека Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ (БДИПЧ) выражает глубокую обеспокоенность новыми законодательными изменениями, принятыми 4 марта, которые предусматривают ограничения в отношении организаций гражданского общества и других получателей иностранного финансирования, запрещают им вступать в политические партии и баллотироваться с целью занять публичные должности, еще больше ограничивают международную финансовую помощь гражданскому обществу и объявляют противозаконной деятельность, которая может быть расценена «делегитимизирующей» власть».



По заявлению БДИПЧ «новое законодательство окажет негативное влияние на свободу выражения и объединений, а также резко ограничит политическую и общественную деятельность. Масштаб широкого действия закона может повлиять не только на независимые организации гражданского общества и правозащитников, но также экспертов, консультантов и поставщиков услуг».



«Строгие уголовные наказания, как и широко и расплывчато определенные термины, такие как «массовое неповиновение» или «экстремизм», которые могут стать основанием для уголовного преследования, не соответствуют стандартам верховенства права в плане правовой определенности и создают риск произвольного применения. Объявление любого типа иностранного финансирования противозаконным без предварительного разрешения правительства, что предусматривает до шести лет лишения свободы, является непропорциональной мерой и может подорвать работу организаций гражданского общества, критически настроенных по отношению к правительству», - говорится в заявлении.





