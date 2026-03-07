Хоштария: альянс ради победы – это не красивые слова, а продуманный план

07.03.2026 20:54





На встрече «Альянса оппозиции» и гражданского общества, состоявшейся в Тбилиси, участники зачитали послание лидера партии «Дроа», находящейся в заключении – Элене Хоштария.



«Первое и, на мой взгляд, самое важное в заявлении альянса – это не просто декларация единства, а принятие ответственности за стратегию борьбы и, соответственно, за путь к победе. По сути, именно этим это соглашение отличается от других, и именно это является основой для гораздо большего, чем взаимная симпатия и обещание единства, украшенное праздничными тортами. Видение действий и правила поведения – оба конкретны и измеримы и представляют собой сильный инструмент подотчётности перед обществом. В политике и демократическом процессе подотчётность – гораздо более эффективное оружие, чем симпатия и доверие.



Соответственно, на один из главных вопросов, который, вероятно, возникнет у многих – почему мы должны доверять? ответ такой: не доверяйте, требуйте! Здесь же хочу сделать небольшое пояснение относительно доверия в политике, поскольку ясность в правилах отношений между обществом и политиками важна. По моему личному мнению, доверие – как в частных отношениях между людьми, так и в политике – самая «твёрдая валюта».



Со временем оно оставляет позади многие другие ресурсы, в том числе те, которые в краткосрочной перспективе выглядят очень привлекательными. При этом доверие никогда не может быть единственным инструментом, определяющим политические отношения. К сожалению, это крайне опасно. Необходимо страховать эти отношения более конкретными и измеримыми инструментами. Именно поэтому во взаимоотношениях государства и человека продумано множество таких защитных механизмов, как контроль, проверка и подотчётность. Мир был бы совершенно другим, если бы доверия было достаточно для выбора человека во власть. Соответственно, этот альянс предоставляет важный инструмент контроля и подотчётности, что отличает его от многих других объединений.





Итак, чего требует от нас этот этап экзистенциального кризиса и выполнение чего станет залогом победы? Описывая нынешнюю ситуацию, очень кратко хочу поделиться несколькими оценками:



Наша почти 500-дневная борьба пока не принесла победу, однако позволила достичь чрезвычайно важной цели. «Грузинская мечта», несмотря на огромные усилия и собственные потери, не смогла остановить борьбу.



Несмотря на наши потери, борьба продолжается, и «Грузинская мечта» получает всё больше ущерба. Сегодня она слабее, чем была в начале борьбы – более агрессивна и, соответственно, более слаба.



Таким образом, создание альянса действительно является новым этапом борьбы, и при успешных условиях победа выглядит абсолютно конкретной и реалистичной. Альянс ради победы – это не красивые, желаемые слова, а продуманный план», — заявляет Хоштария.



Источник: SOVA

• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





