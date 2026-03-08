Власти Грузии не исключают выхода из Стамбульской конвенции

08.03.2026 19:08





Правительство Грузии не исключает возможность выхода из Стамбульской конвенции о предотвращении насилия в отношении женщин и домашнего насилия, к которой страна присоединилась в 2017 году. Об этом заявил премьер-министр Иракли Кобахидзе в эфире телеканала «Имеди», отвечая на предложение лидера партии «Консервативное движение» Зураба Махарадзе.



По словам Кобахидзе, если к самой конвенции или к законодательству, принятому на её основе, существуют вопросы, власти готовы вернуться к обсуждению и пересмотру этих норм.



Премьер также заявил, что в предыдущие годы на Грузию оказывалось сильное внешнее давление с целью внедрения определённых идеологических подходов.



«Вы знаете, какое давление нам пришлось пережить в последние годы. Было серьёзное давление, чтобы в Грузии внедрялась вредная идеология. Давление продолжается и сегодня — в том числе по вопросам законодательства о правах несовершеннолетних, семейных ценностях и гендерном равенстве», — сказал Кобахидзе.



Он добавил, что ранее власти не могли противостоять этому давлению, однако теперь готовы продолжить работу в этом направлении, если у общества возникают вопросы к действующим нормам.



По словам премьера, проблемой он считает идеологию, которая, по его мнению, негативно влияет на институт брака и показатели рождаемости.





Стамбульская конвенция — это международный договор Совета Европы о предотвращении насилия в отношении женщин и домашнего насилия. Документ был открыт для подписания в 2011 году в Стамбуле, откуда и получил своё название.

Конвенция предусматривает создание эффективных механизмов защиты жертв насилия и вводит уголовную ответственность за такие действия, как:



• физическое и психологическое насилие

• сексуальное насилие

• преследование (сталкинг)

• принудительные браки

• калечение женских половых органов

• принудительный аборт и стерилизация.



Документ распространяется на всех жертв домашнего насилия — женщин, мужчин, детей и пожилых людей, однако отдельно подчёркивает, что женщины чаще становятся жертвами гендерно обусловленного насилия.



Грузия подписала конвенцию в 2014 году, а в 2017 году парламент ратифицировал её и внёс соответствующие изменения примерно в 24 закона.



Контроль за выполнением обязательств странами-участницами осуществляет экспертная группа Совета Европы GREVIO.





