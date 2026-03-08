Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
Власти Грузии не исключают выхода из Стамбульской конвенции


08.03.2026   19:08


Правительство Грузии не исключает возможность выхода из Стамбульской конвенции о предотвращении насилия в отношении женщин и домашнего насилия, к которой страна присоединилась в 2017 году. Об этом заявил премьер-министр Иракли Кобахидзе в эфире телеканала «Имеди», отвечая на предложение лидера партии «Консервативное движение» Зураба Махарадзе.

По словам Кобахидзе, если к самой конвенции или к законодательству, принятому на её основе, существуют вопросы, власти готовы вернуться к обсуждению и пересмотру этих норм.

Премьер также заявил, что в предыдущие годы на Грузию оказывалось сильное внешнее давление с целью внедрения определённых идеологических подходов.

«Вы знаете, какое давление нам пришлось пережить в последние годы. Было серьёзное давление, чтобы в Грузии внедрялась вредная идеология. Давление продолжается и сегодня — в том числе по вопросам законодательства о правах несовершеннолетних, семейных ценностях и гендерном равенстве», — сказал Кобахидзе.

Он добавил, что ранее власти не могли противостоять этому давлению, однако теперь готовы продолжить работу в этом направлении, если у общества возникают вопросы к действующим нормам.

По словам премьера, проблемой он считает идеологию, которая, по его мнению, негативно влияет на институт брака и показатели рождаемости.


Стамбульская конвенция — это международный договор Совета Европы о предотвращении насилия в отношении женщин и домашнего насилия. Документ был открыт для подписания в 2011 году в Стамбуле, откуда и получил своё название.
Конвенция предусматривает создание эффективных механизмов защиты жертв насилия и вводит уголовную ответственность за такие действия, как:

• физическое и психологическое насилие
• сексуальное насилие
• преследование (сталкинг)
• принудительные браки
• калечение женских половых органов
• принудительный аборт и стерилизация.

Документ распространяется на всех жертв домашнего насилия — женщин, мужчин, детей и пожилых людей, однако отдельно подчёркивает, что женщины чаще становятся жертвами гендерно обусловленного насилия.

Грузия подписала конвенцию в 2014 году, а в 2017 году парламент ратифицировал её и внёс соответствующие изменения примерно в 24 закона.

Контроль за выполнением обязательств странами-участницами осуществляет экспертная группа Совета Европы GREVIO.


