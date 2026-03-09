Папуашвили: Стремление народа Грузии к независимости постоянно — эта борьба никогда не прекратится

09.03.2026 11:01







По его словам, затем были Познань, Будапешт, Прага и другие города. В этот день впервые за много лет в Тбилиси вновь прозвучало требование независимости.



«Сегодня исполняется 70 лет с тех трагических событий, когда советская армия открыла огонь по мирному митингу в Тбилиси, который был проведен в ответ на антисталинскую политику Хрущева. Точное число жертв до сих пор неизвестно: по разным данным, число жертв составляет от нескольких десятков до нескольких сотен человек.



В 1956 году прошло 35 лет с момента советизации Грузии. За это время многое изменилось. Эпоха раннего большевизма сменилась политикой позднего сталинского национализма, которая породила в грузинском обществе национальное самосознание, интегрированное с советской средой.



После смерти Сталина политика борьбы против «вождя» вызвала наибольшую реакцию в Грузии. Большинство населения восприняло новую политику как посягательство на национальное самоуважение.



9 марта стало первым масштабным выступлением в социалистическом лагере в поддержку советской системы и против нее. Затем были Познань, Будапешт, Прага и другие.



В этот день впервые за много лет в Тбилиси вновь прозвучало требование независимости.



Прошло 35 лет после потери независимости и еще 35 лет до восстановления независимости. И после 1991 года прошло 35 лет, а мы все еще боремся за сохранение и укрепление нашей независимости.



Это историческое событие учит нас тому, что грузин не забывает о своей идентичности в любое время и в любых условиях, в условиях влияния любой империи или иностранной державы.



Наше стремление к свободе и независимости постоянно, и эта борьба никогда не прекратится.



Да прольется свет на души погибших 9 марта 1956 года!», — пишет Шалва Папуашвили.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





