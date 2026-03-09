Папуашвили: Мы стоим на стороне правды, это наш прочный и главный фундамент

Председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили заявил, что Грузия стоит на стороне правды, и это её прочный и главный фундамент, который до сих пор никто не смог поколебать. Об этом он сказал журналистам после встречи с делегацией Парламентская ассамблея ОБСЕ.



По словам Папуашвили, руководство Парламентской ассамблеи ОБСЕ пытается, особенно в этих сложных условиях, разобраться в правде и не принимать без критики навязанную пропаганду и дезинформацию, которые, по его словам, звучат против грузинского народа.



«Для нас важны несколько вещей. В частности, мы стоим на стороне правды — это наш твёрдый и главный фундамент, который до сих пор никто не смог поколебать. Когда ты стоишь на правде, кто-то может создать искусственные краткосрочные проблемы, но невозможно долго скрывать правду и строить всё на лжи, как это делает сегодняшний Брюссель.



Кроме того, для нас важно, чтобы международные организации не использовались как инструмент для продвижения политической повестки некоторых стран или политических групп, как это происходит, например, в Парламентская ассамблея Совета Европы и в Европарламент. К счастью, Парламентская ассамблея ОБСЕ пока в определённой степени защищена от такого влияния, и руководство ассамблеи старается, особенно в этих сложных условиях, разобраться в правде и не принимать без критики навязанную пропаганду и дезинформацию, которые, по нашим словам, звучат из Брюсселя против грузинского народа», — заявил Шалва Папуашвили.







