Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Самхарадзе: Все встречи в Вашингтоне прошли в очень конструктивной, дружественной атмосфере


09.03.2026   12:51


Все встречи в Вашингтоне прошли в очень конструктивной, дружественной атмосфере - все это, что в конечном итоге должно привести к окончательной перезагрузке и оздоровлению отношений, необходимо перевести в рабочий процесс, и я уверен, что этот рабочий процесс начнется очень скоро, - заявил председатель парламентского комитета по иностранным делам Николоз Самхарадзе, комментируя визит парламентской делегации в США.

По его словам, вопросы, по которым стороны пришли к согласию, требуют дополнительного рабочего процесса.

«Подытоживая, могу сказать, что все встречи с представителями как исполнительной, так и законодательной ветвей власти прошли в очень конструктивной, дружественной атмосфере. Особо хотел бы отметить встречи с представителями исполнительной власти, как в Госдепартаменте, так и в Совете национальной безопасности и департаменте войны. Исходя из этих встреч, я думаю, что мы можем иметь основания для оптимизма, однако вопросы, о которых мы говорим, и вопросы, по которым мы пришли к согласию, безусловно, требуют дополнительного рабочего процесса. Все это, что в конечном итоге должно привести к окончательной перезагрузке и оздоровлению отношений, необходимо перевести в рабочий процесс, и я уверен, что этот рабочий процесс начнется очень скоро»,- сказал Самхарадзе.


Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ
В Грузии В Грузии:
В России В России:
В Украине В Украине:
В Мире В мире:
﻿
Политика Конфиденциальности
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна