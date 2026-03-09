Самхарадзе: Все встречи в Вашингтоне прошли в очень конструктивной, дружественной атмосфере

Все встречи в Вашингтоне прошли в очень конструктивной, дружественной атмосфере - все это, что в конечном итоге должно привести к окончательной перезагрузке и оздоровлению отношений, необходимо перевести в рабочий процесс, и я уверен, что этот рабочий процесс начнется очень скоро, - заявил председатель парламентского комитета по иностранным делам Николоз Самхарадзе, комментируя визит парламентской делегации в США.



По его словам, вопросы, по которым стороны пришли к согласию, требуют дополнительного рабочего процесса.



«Подытоживая, могу сказать, что все встречи с представителями как исполнительной, так и законодательной ветвей власти прошли в очень конструктивной, дружественной атмосфере. Особо хотел бы отметить встречи с представителями исполнительной власти, как в Госдепартаменте, так и в Совете национальной безопасности и департаменте войны. Исходя из этих встреч, я думаю, что мы можем иметь основания для оптимизма, однако вопросы, о которых мы говорим, и вопросы, по которым мы пришли к согласию, безусловно, требуют дополнительного рабочего процесса. Все это, что в конечном итоге должно привести к окончательной перезагрузке и оздоровлению отношений, необходимо перевести в рабочий процесс, и я уверен, что этот рабочий процесс начнется очень скоро»,- сказал Самхарадзе.





