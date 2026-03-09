Папуашвили встретился с председателем Парламентской ассамблеи ОБСЕ

Председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили встретился с президентом Парламентской ассамблеи ОБСЕ Пере Жоан Понс Сампьетро.



Как сообщили в парламенте, Шалва Папуашвили приветствовал визит президента Парламентской ассамблеи ОБСЕ и сопровождающей его делегации в Грузию и выразил благодарность за готовность к открытому и конструктивному диалогу. Он также подчеркнул важность объективного отчёта ОБСЕ\БДИПЧ относительно парламентских выборов 2024 года.



По словам Папуашвили, Грузия является преданным и активным членом ОБСЕ и в дальнейшем будет поддерживать деятельность организации.



Пере Жоан Понс Сампьетро отметил, что Парламентская ассамблея ОБСЕ является общей платформой для диалога, и важно, чтобы в мире, полном вызовов, ОБСЕ сохраняла свою актуальность и могла эффективно осуществлять свою деятельность. Он также сообщил, что визит делегации в Грузию начался с поездки к линии оккупации и подтвердил твёрдую поддержку суверенитета и территориальной целостности Грузии.



Стороны обсудили политические процессы, происходящие в последние годы в Грузии, а также законодательную деятельность парламента.



По словам Шалвы Папуашвили, парламент Грузии принимает законы в ответ на происходящие в стране события и активно работает над защитой грузинской демократии. Он также подтвердил готовность грузинской стороны продолжать работу по выполнению рекомендаций ОБСЕ\БДИПЧ. В этом контексте Шалва Папуашвили упомянул принятие парламентом в прошлом году нового избирательного кодекса. Стороны подтвердили готовность продолжать диалог.



Во встрече также приняли участие заместитель председателя парламента Илья Инджия, руководитель постоянной делегации парламента Грузии в Парламентской ассамблее ОБСЕ Николоз Самхарадзе, член этой делегации, председатель парламентского комитета по охране окружающей среды и природных ресурсов Майя Битадзе, а также член делегации, заместитель председателя парламентской политической группы «Сила народа» Эка Сепашвили.







