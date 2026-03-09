АМЮГ подала третью жалобу в ЕСПЧ от имени Мзии Амаглобели

АМЮГ (Ассоциация молодых юристов Грузии) сообщает, что от имени основательницы Batumelebi — задержанной журналистки, лауреата премии Сахарова Мзии Амаглобели, в ЕСПЧ (Страсбургский суд, Европейский суд по правам человека) была направлена третья жалоба — на этот раз о неподобающем обращении.



Глава правозащитного НПО Тамар Ониани заявила, что дело касается событий, произошедших 12 января 2025 года. По данным АМЮГ, в час ночи того же дня полиция задержала Мзию Амаглобели на входе в отделение полиции Аджарии незаконными и насильственными методами, вследствие чего она получила телесные повреждения.



Ониани заявила:



«При входе во двор полицейского управления тогдашний начальник полиции Батуми Ираклий Дгебуадзе устно оскорбил Мзию Амаглобели, ругался матом и угрожал ей уголовным преследованием»;

«Он попытался применить физическое насилие во дворе, но его сдержали собственные сотрудники»;

«Неподобающее обращение с Мзией Амаглобели продолжалось в здании полицейского управления».

Глава организации добавила, что, кроме того, Амаглобели в течение нескольких часов не разрешали воспользоваться услугами адвоката.



«Ее обыскали без присутствия адвокатов и надели наручники за спиной с целью унизить».



АМЮГ считает, что в отношении Мзии Амаглобели были нарушены права, предусмотренные конвенцией, и это является их нарушением в Страсбурге:



• существенная часть статьи 3: запрет пыток, бесчеловечного и унижающего достоинство обращения в сочетании со статьей 14, которая подразумевает запрещение дискриминации;

• процессуальная часть статьи 3, которая подразумевает проведение неэффективного расследования, в сочетании со статьей 14, которая подразумевает запрет дискриминации;

• статья 8 — право на неприкосновенность частной и семейной жизни;

• статья 13 — право на действенные средства правовой защиты в сочетании со статьей 3.



Тамар Ониани заявила, что до сих пор государство не провело независимого и объективного расследования жестокого обращения с Мзией Амаглобели.



По ее словам, следственное ведомство изучило видеозапись «только одного входа в полицейское управление, откуда Мзию Амаглобели вообще не вводили в здание».



АМЮГ уже подала две жалобы в ЕСПЧ:



Первая — о применении в отношении Амаглобели тюремного заключения в качестве меры пресечения (оно же «предварительное заключение») из-за пощечины начальнику полиции;

вторая — по делу об административных правонарушениях, возбужденному против нее.

Напомним, Батумский городской суд приговорил основательницу Batumelebi/Netgazeti Мзия Амаглобели к двум годам тюремного заключения. Судья Нино Сахелашвили переквалифицировала прежнее обвинение.



24 диппредставительства стран ЕС, Великобритании и Канады, аккредитованных в Грузии, призвали власти Грузии к освобождению основательницы Batumelebi Мзии Амаглобели. Послы выступили единым заявлением после того, как был оглашен приговор журналистке.



Ранее Батумский городской суд приговорил основательницу Batumelebi и Netgazeti Мзию Амаглобели к предварительному тюремному заключению в качестве меры пресечения. Решение приняла судья Нино Сахелашвили.



Ночью 12 января 2025 года после задержания за расклеивание стикера на здание основательница и директор Batumelebi и Netgazeti Мзия Амаглобели была отпущена, но позже она ударила полицейского по щеке, дернув его за одежду. Им оказался начальник полиции Батуми Ираклий Дгебуадзе (родственник другого чиновника МВД Григола Беселия).



В МВД Грузии подтвердили, что Амаглобели задержана по статье 353 Уголовного кодекса, что подразумевает нападение на сотрудника полиции.



Основательница Batumelebi и Netgazeti Мзия Амаглобели начала голодовку и прекратила ее на 38-й день: медики предупреждали, что состояние ее может ухудшиться в результате отказа от пищи. В своем письме Амаглобели отметила, что ей невероятно тяжело выслушивать озабоченность общества своим здоровьем и жизнью на фоне трагедии, которая произошла в т.г. «Городе мечты» в Батуми, где двое детей, упав в канаву с водой, погибли.



На данном этапе директор интернет-изданий Batumelebi и Netgazeti находится в пенитенциарном учреждении (ранее ее перевели туда из клиники Vivamed).



7 февраля Амаглобели посетила группа врачей, созданная омбудсменом Грузии, отметив, что журналист, в силу состояния здоровья, должна оставаться в клинике Vivamed.



Держать голодный протест Амаглобели, по словам адвокатов, начала 12 января.



Батумский городской суд признал неприемлемым ходатайство об отмене тюремного заключения основательницы Batumelebi Мзии Амаглобели. Соответствующее ходатайство было подано 13 февраля 2025 года.



Отметим, в начале ноября основательнице Batumelebi, лауреатке премии Сахарова Мзие Амаглобели заочно была вручена еще одна награда — Free Media Awards («Премия свободных СМИ»).



22 октября Мзия Амаглобели была удостоена премии Сахарова, высшей награды Европейского союза в области прав человека.





