Ираклий Кобахидзе находится в Венгрии, где примет участие в Конференции консервативных политических действий

21.03.2026 16:01





Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе встретился с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном.



Премьер-министр Венгрии выразил главе правительства Грузии соболезнования в связи со смертью Католикоса-Патриарха всея Грузии, Святейшего и Блаженнейшего Илии II и поблагодарил за визит в Будапешт в этот тяжелый момент.



На встрече Ираклий Кобахидзе еще раз подчеркнул эпохальную роль Патриарха в истории страны и народа.



Сегодня в Венгрии премьер-министр примет участие в Конференции консервативных политических действий (CPAC). Выступление главы правительства на конференции будет посвящено Католикосу-Патриарху всея Грузии.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





