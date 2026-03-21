Ираклий Кобахидзе находится в Венгрии, где примет участие в Конференции консервативных политических действий


21.03.2026   16:01


Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе встретился с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном.

Премьер-министр Венгрии выразил главе правительства Грузии соболезнования в связи со смертью Католикоса-Патриарха всея Грузии, Святейшего и Блаженнейшего Илии II и поблагодарил за визит в Будапешт в этот тяжелый момент.

На встрече Ираклий Кобахидзе еще раз подчеркнул эпохальную роль Патриарха в истории страны и народа.

Сегодня в Венгрии премьер-министр примет участие в Конференции консервативных политических действий (CPAC). Выступление главы правительства на конференции будет посвящено Католикосу-Патриарху всея Грузии.


