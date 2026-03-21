|
|
|
Ираклий Кобахидзе находится в Венгрии, где примет участие в Конференции консервативных политических действий
21.03.2026 16:01
Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе встретился с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном.
Премьер-министр Венгрии выразил главе правительства Грузии соболезнования в связи со смертью Католикоса-Патриарха всея Грузии, Святейшего и Блаженнейшего Илии II и поблагодарил за визит в Будапешт в этот тяжелый момент.
На встрече Ираклий Кобахидзе еще раз подчеркнул эпохальную роль Патриарха в истории страны и народа.
Сегодня в Венгрии премьер-министр примет участие в Конференции консервативных политических действий (CPAC). Выступление главы правительства на конференции будет посвящено Католикосу-Патриарху всея Грузии.
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна