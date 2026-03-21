|
|
|
Кобахидзе в Будапеште раскритиковал «брюссельскую бюрократию»
21.03.2026 17:29
Власти Грузии остаются приверженными интеграции в Евросоюз, однако надеются, что Европа восстановит «свой суверенитет и христианскую идентичность». Об этом заявил премьер Ираклий Кобахидзе на Конференции консервативных политических действий (CPAC) в Будапеште.
«На протяжении истории наши предки воспринимали Европу как пространство, где будет защищена их христианская идентичность. Соответственно, Грузия остается приверженной пути европейской интеграции, однако мы следуем этому пути с достоинством — с полным уважением к нашему наследию, вере, независимости и суверенитету, что само по себе является сложнейшей задачей. Искренне надеемся, что Европа вернет свой суверенитет, христианскую идентичность и экономическую мощь до того, как Грузия станет членом ЕС», – сказал Кобахидзе.
В своем выступлении он описал современную Европу как пространство, где «брюссельская бюрократия» якобы лишила государства суверенитета, навязывает гендерную идеологию и способствует миграционным кризисам.
Грузинский премьер полагает, что теперь, когда «мир переживает решающую трансформацию», каждому государству предстоит ответить на «фундаментальный вопрос»: «Как мы можем защитить наши национальные интересы, не теряя при этом наших ценностей и традиций?»
Кобахидзе советует следовать примеру Грузии:
«За долгую историю мы усвоили один важный урок: народы остаются стойкими, когда сохраняют четкое чувство идентичности и привержены ценностям, которые их определяют. В Грузии эта культурная основа исторически тесно связана с нашей христианской традицией», – заявил он.
Речь Кобахидзе полностью отвечает концепции «суверенистского» консерватизма, вокруг которого образован формат CPAC. Форум позиционируется как международная встреча правых, противопоставляющих себя либеральному мейнстриму ЕС.
Критики называют CPAC площадкой евроскептиков и противников либеральной повестки. Они описывают форум как анти-ЛГБТ, антимиграционный и ксенофобский.
В этом году CPAC проходит в особенно чувствительный момент для хозяина форума, венгерского премьера Виктора Орбана: 12 апреля в стране пройдут парламентские выборы, и по последним опросам Орбан, находящийся у власти уже 15 лет, рискует потерять позиции.
Новости-Грузия
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна