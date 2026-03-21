Гарегину II не разрешили покинуть Армению для участия в похоронах Илии II

21.03.2026 18:58





Находящемуся под следствием Католикосу всех армян Гарегину II не разрешили покинуть Армению для участия в похоронах Католикоса-Патриарха всея Грузии Илии II. Об этом сообщил его адвокат Ара Зограбян, опубликовав соответствующее решение Следственного комитета Армении на своей странице в Facebook.



«Я подал ходатайство следователю. Сегодня получил решение об отклонении ходатайства», – написал Зограбян. По его словам, Гарегин II получил официальное приглашение от Грузинской православной церкви принять участие в литургии и церемонии погребения, которая состоится 22 марта. Адвокат назвал отказ «очевидно незаконным» и предположил, что это «нанесет серьезный ущерб репутации страны».



Ранее митрополит Ахалкалакский и Кумурдойский Николоз Пачуашвили сообщил журналистам, что Гарегин II сам хотел бы присутствовать на похоронах, так как с Илией II у него «были очень близкие отношения», однако, сказал архиерей, в Армении сейчас «серьезная нестабильность», и вопрос участия католикоса оставался открытым.



Премьер-министр Никол Пашинян пообещал, что страна примет участие в церемонии «на самом высоком уровне». Пока неизвестно, кто именно поедет в Тбилиси от Еревана и будут ли среди них представители духовенства.



В феврале прокуратура Армении возбудила уголовное дело против Гарегина II по обвинению в препятствовании исполнению судебного акта, связанного с бывшим священнослужителем Арманом Сарояном. В рамках дела католикос находится под подпиской о невыезде.



Противостояние между церковью и властями в Армении продолжается несколько месяцев. В заключении оказались архиепископы Баграт Галстанян и Микаэл Аджапахян, епископ Мкртич Прошян и более десяти других клириков. В январе 2026 года премьер Пашинян объявил о начале процесса реформирования Армянской апостольской церкви и создании «координационного совета» епископов. Первым пунктом плана властей является отстранение Католикоса Гарегина II.





