Заявление Михаила Саакашвили по поводу отказа в присутствии на прощании с Патриархом

21.03.2026 20:23





Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили сделал заявление в связи с отказом Пенитенциарной службы удовлетворить его просьбу о посещении панихиды Католикоса-Патриарха всея Грузии Илии Второго.



«Проводы Патриарха были редким шансом для Иванишвили хотя бы раз принять государственное решение и не препятствовать моему прощанию с Патриархом, о чём я просил как его духовный сын и отец крёстного сына Патриарха — Никуши.



Моё присутствие стало бы правильным шагом в сторону единства. Но государственные решения принимают государственные деятели, а Иванишвили поступил как Иванишвили — то есть как враг государственности.



Если говорить откровенно, как бы это ни воспринималось, Иванишвили больше всего раздражали два человека — Патриарх (к которому он обращался на »ты», никогда не целовал руку и всячески подрывал его авторитет) и я. Патриарха он сначала нейтрализовал, теперь окончательно от него избавился, и для полного счастья ему осталось избавиться от меня. Но этого не будет», - пишет Саакашвили.





