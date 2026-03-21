Министр иностранных дел Нидерландов выразил соболезнования грузинскому народу в связи с кончиной Илии II


21.03.2026   20:24


Министр иностранных дел Нидерландов Том Берендсен выразил соболезнования Грузинской православной церкви и грузинскому народу в связи с кончиной Католикоса-Патриарха Илии II. Соболезнование опубликовало посольство Нидерландов в Грузии.

«От имени Королевства Нидерландов хотел бы выразить искренние соболезнования Грузинской православной церкви и скорбящему грузинскому народу в связи с кончиной Его Святейшества и Блаженства Католикоса-Патриарха Илии II.

Его Святейшество почти пять десятилетий являлся духовным предстоятелем грузинского народа, выполняя роль фундамента веры и единства в турбулентные периоды истории страны. Грузинский народ любил и уважал его за мудрость и любовь к Грузии.

Желаю Грузинской православной церкви сил в это трудное время», — говорится в соболезновании Берендсена.


﻿
