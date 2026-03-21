Кобахидзе: Почитая память Патриарха мы призываем себя защищать то, что он сам так преданно защищал

21.03.2026 20:29





Почитая память Патриарха, мы призываем себя защищать то, что он сам так преданно защищал, - национальную и религиозную идентичность нашей страны, - заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе в своем выступлении на Конференции консервативных политических действий в Будапеште.



По словам Кобахидзе, кончина Его Святейшества глубоко личная для грузинского народа, потому что он «наполнил сердца людей любовью и сам получил от народа огромную любовь».



«Я хотел бы начать свою речь с того, чтобы почтить память Католикоса-Патриарха всея Грузии, Святейшего Илии II, скончавшегося три дня назад. Он сделал христианские идеалы вечной силой для грузинского народа. Сегодня вся Грузия едина в трауре. Кончина Его Святейшества, возглавлявшего Грузинскую Православную Церковь в течение 48 лет, является для нас глубоко личной, потому что он наполнил сердца людей любовью и сам получал от людей огромную любовь. Он вел Грузию с непоколебимой преданностью традициям и христианской морали. Помимо духовного главенства, Патриарх также стал маяком государственной мудрости. Во время его служения Церковь была не только религиозным институтом, но и защитницей грузинской государственности и национальной идентичности. Почитая память Патриарха мы призываем себя защищать то, что он сам так преданно защищал, - национальную и религиозную идентичность нашей страны», - сказал Кобахидзе.





