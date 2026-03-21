Представители различных религий почтили память Католикоса-Патриарха Грузии Илии II

21.03.2026 18:13





В соборе Самеба (Святой Троицы) религиозные лидеры, представляющие различные религиозные организации Грузии, вместе с сотрудниками Государственного агентства по делам религий почтили память Католикоса-Патриарха всея Грузии, архиепископа Мцхеты и Тбилиси, митрополита Бичвинта и Цхум-Абхазети, Его Святейшества и Блаженства Илии II. Информацию распространяет Государственное агентство по делам религий Грузии.



На папиниду пришли священнослужители: Латинской Католической Апостольской администрации Кавказа, Грузинской епархии Армянской Апостольской Церкви, Еврейского союза Грузии, Управления мусульман Грузии, Международной баптистской церкви в Тбилиси, Союза Христианских Баптистских церквей Грузии, Евангелическо-лютеранской церкви Грузии, Евангелическо-протестантской церкви Грузии, Церкви Евангелия Веры в Грузии, Езидского духовного совета Грузии и Армии Спасения Грузии.



Католикос-Патриарх всея Грузии Илия II будет похоронен в воскресенье, 22 марта, в патриаршем соборе Сиони. Католикос-Патриарх Илия II скончался 17 марта в возрасте 93 лет.





