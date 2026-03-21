МВД: 22 марта в масштабе Тбилиси будут введены ограничения на передвижение транспорта
21.03.2026 19:09
По информации Министерства внутренних дел, в связи с похоронами Католикоса-Патриарха Грузии Илии II в Тбилиси 22 марта будут введены ограничения на передвижение транспорта.
По их данным, ограничения коснутся как личных автомобилей, так и муниципального транспорта.
«22 марта с 02:00 до окончания церемонии похорон движение транспорта будет полностью ограничено в следующих направлениях:
на правом берегу Мтквари от моста Галактиона в направлении Ортачала до бань; на площади Свободы, проспекте Руставели и всех связывающих улицах, включая площадь Первой Республики; движение ограничивается на улицах Асатиани, Шалвы Дадиани, Котэ Абхази, Пушкина, Серебряной и Бараташвили. Движение из Сололаки будет разрешено только с улицы Амаглеба в направлении улицы Чонкадзе, откуда транспорт сможет передвигаться по улице Барнова в направлении Мргвали баги, а также в направлении проспекта Меликишвили;
движение будет полностью ограничено на улицах Табукашвили, Чантурия, Вирсаладзе, Атонели, на Сухом мосту, площади Саарбрюккена и площади Хетагурова. Также на мосту Бараташвили, на подъеме Бараташвили, на проспекте Кетеван Дедопали до пересечения с улицей Леха Качинского. Также движение ограничивается на улицах Авлипа Зурабашвили, Телавской и Цурцумия;
движение будет ограничено на площади Европы, площади Горгасали, улице Горгасали, на территории, прилегающей к баням;
движение по левому берегу Мтквари будет ограничено от моста Галактиона до пересечения улицы Бочормы с набережной Левиля (до головного офиса «Сокар»).
Кроме того, остаются в силе все ограничения, введенные на улицах, прилегающих к собору Святой Троицы.
Министерство внутренних дел и мэрия Тбилиси призывают граждан воздержаться от передвижения на автомобилях, за исключением случаев неотложной необходимости», - говорится в информации.
