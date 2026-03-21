После полуночи вход в Самеба закроют для подготовки к похоронам Илии II

21.03.2026 16:31





Вход в тбилисский кафедральный собор Святой Троицы (Самеба), где проходит панихида по Католикосу-Патриарху всея Грузии Илие II, будет ограничен в ночь на воскресенье – там будут готовиться к чину погребения. Об этом сообщает служба по связям с общественностью Патриархии.



«Патриарший кафедральный собор Святой Троицы будет закрыт 22 марта с 02:00 до 08:00, чтобы привести храм в порядок и подготовить его к богослужению и церемонии погребения, а также для соблюдения стандартов безопасности в связи с присутствием делегаций», – говорится в заявлении.



Утром в воскресенье вход в Самеба будет возможен только по пропускам – помимо духовенства, присутствовать на отпевании будут приглашенные гости.



Служба начнется в 09:00, ее возглавит патриарший местоблюститель владыка Шио. К архиереям ГПЦ присоединится Вселенский патриарх Варфоломей, а также делегации автокефальных православных церквей.



Рядовые граждане смогут находиться во дворе Самеба – там уже устанавливают большие экраны, по которым будут транслировать службу.



После ее окончание тело Илии II перевезут в Сионский собор, где пройдет его погребение. Процессия начнется в 15:00.



«Приносим извинения и просим с пониманием отнестись к сложившейся ситуации. Мы понимаем, что каждый человек хочет попрощаться с Его Святейшеством и Блаженством, однако из-за протокола, связанного с церемонией погребения, и других технических деталей, допуск населения в храм невозможен», – добавили в Патриархии.



Панихида в Самеба продолжается с 18 марта. За четыре для попрощаться с патриархом пришли десятки тысяч граждан и поток не прекращается. Для жителей регионов, желающих посетить панихиду, правительство организовало бесплатные автобусные и железнодорожные рейсы.



Глава специальной службы госохраны Анзор Чубинизде ранее заверил журналистов, что государство обеспечит максимальную безопасность как в день похорон, так и во время панихиды.





