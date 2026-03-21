На похороны Патриарха Грузии прибывает делегация РПЦ — ее возглавит экзарх из Беларуси
21.03.2026 16:30
Предстоятель Грузинской православной церкви в России, протоиерей Федор Кречетов заявил, что из Беларуси в Москву прибудет экзарх, который возглавит делегацию Русской Православной Церкви (РПЦ) из 80-ти человек — они прибудут в Тбилиси и примут участие в литургии.
«Единство этой церкви имеет огромное значение. Будет очень большая делегация — 80 человек», — заявил он.
На вопрос, какую позицию он занимает относительно того, что Вселенский Патриарх Варфоломей I примет участие в богослужении 22 марта в соборе Самеба, протоиерей отметил, что это хорошо, потому что единство должно быть.
«Сегодня со мной прибыли мой преподобный отец Мирон и члены Церкви Святого Георгия из России. Я — предстоятель Грузинской церкви Святого Георгия. Единство должно быть, мир и все хорошо», — заявил протоиерей.
