На похороны Патриарха Грузии прибывает делегация РПЦ — ее возглавит экзарх из Беларуси

21.03.2026 16:30





Предстоятель Грузинской православной церкви в России, протоиерей Федор Кречетов заявил, что из Беларуси в Москву прибудет экзарх, который возглавит делегацию Русской Православной Церкви (РПЦ) из 80-ти человек — они прибудут в Тбилиси и примут участие в литургии.



«Единство этой церкви имеет огромное значение. Будет очень большая делегация — 80 человек», — заявил он.



На вопрос, какую позицию он занимает относительно того, что Вселенский Патриарх Варфоломей I примет участие в богослужении 22 марта в соборе Самеба, протоиерей отметил, что это хорошо, потому что единство должно быть.



«Сегодня со мной прибыли мой преподобный отец Мирон и члены Церкви Святого Георгия из России. Я — предстоятель Грузинской церкви Святого Георгия. Единство должно быть, мир и все хорошо», — заявил протоиерей.



Источник: СОВА

