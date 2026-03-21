Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Кобахидзе: Почитая память Патриарха мы призываем себя защищать то, что он сам так преданно защищал, - национальную и религиозную идентичность нашей страны


21.03.2026   16:01


Почитая память Патриарха, мы призываем себя защищать то, что он сам так преданно защищал, - национальную и религиозную идентичность нашей страны, - заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе в своем выступлении на Конференции консервативных политических действий в Будапеште.

По словам Кобахидзе, кончина Его Святейшества глубоко личная для грузинского народа, потому что он «наполнил сердца людей любовью и сам получил от народа огромную любовь».

«Я хотел бы начать свою речь с того, чтобы почтить память Католикоса-Патриарха всея Грузии, Святейшего Илии II, скончавшегося три дня назад. Он сделал христианские идеалы вечной силой для грузинского народа. Сегодня вся Грузия едина в трауре. Кончина Его Святейшества, возглавлявшего Грузинскую Православную Церковь в течение 48 лет, является для нас глубоко личной, потому что он наполнил сердца людей любовью и сам получал от людей огромную любовь. Он вел Грузию с непоколебимой преданностью традициям и христианской морали. Помимо духовного главенства, Патриарх также стал маяком государственной мудрости. Во время его служения Церковь была не только религиозным институтом, но и защитницей грузинской государственности и национальной идентичности. Почитая память Патриарха мы призываем себя защищать то, что он сам так преданно защищал, - национальную и религиозную идентичность нашей страны», - сказал Кобахидзе.


Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ
В Грузии В Грузии:
В России В России:
В Украине В Украине:
В Мире В мире:
﻿
Политика Конфиденциальности
Информационно-аналитический портал Грузия Online
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна