Премьер: Грузия остается приверженной пути европейской интеграции

21.03.2026 16:02





На протяжении веков наша вера формировала наши ценности, культуру и нравственное видение. Вера была источником силы и указателем пути для многих поколений, помогая нашей нации преодолевать вызовы и сохранять свою идентичность в сложные периоды истории, - заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе, выступая на Конференции консервативных политических действий (CPAC) в Будапеште.



«Христианство является неотъемлемой частью истории Грузии, и в этом году мы отмечаем 1700-летие его провозглашения государственной религией - поворотного момента, который определил духовное и культурное развитие нашей нации.



На протяжении веков наша вера формировала наши ценности, культуру и нравственное видение. Вера была силой и указателем пути для поколений, помогая нашей нации преодолевать вызовы и сохранять свою идентичность в сложные периоды истории.



Христианская культурная основа по-прежнему остается центральной частью идентичности нашего общества. На протяжении истории наши предки воспринимали Европу как пространство, где будет защищена их христианская идентичность. Соответственно, Грузия остается приверженной пути европейской интеграции, однако мы следуем этому пути с достоинством - с полным уважением к нашему наследию, вере, независимости и суверенитету, что само по себе является сложнейшей задачей.



Искренне надеемся, что Европа вернет свой суверенитет, христианскую идентичность и экономическую мощь до того, как Грузия станет членом ЕС», - заявил премьер-министр.



Кроме того, Кобахидзе поблагодарил премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, заявив, что тот настоящий борец за свою страну.



По словам Кобахидзе, у Грузии с Венгрией тесные и растущие отношения.



«Если бы не сильное лидерство премьер-министра Орбана и его решительная борьба с брюссельской бюрократией в защиту национальных интересов Венгрии, Грузии было бы гораздо труднее защищать свою демократию, национальный суверенитет и идентичность. Для Грузии Венгрия не только партнер, это страна, с которой нас связывают тесные и постоянно развивающиеся отношения, основанные на общих ценностях и взаимном уважении», - заявил Ираклий Кобахидзе.



По его словам, партнерство между Грузией и Венгрией продолжит развиваться во многих областях и в ближайшие годы станет еще крепче.





