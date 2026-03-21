Виктор Орбан выразил соболезнования Ираклию Кобахидзе в связи со смертью Католикоса-Патриарха Илии II

21.03.2026 16:02







Премьер-министр Венгрии выразил соболезнования главе правительства Грузии в связи со смертью Католикоса-Патриарха всея Грузии, Его Святейшества и Блаженства Илии II, и поблагодарил его за визит в Будапешт в этот трудный момент. Об этом сообщила администрация правительства Грузии.



На встрече Ираклий Кобахидзе еще раз подчеркнул эпохальную роль Патриарха в истории страны и народа.



«Сегодня в Венгрии премьер-министр примет участие в Конференции консервативных политических действий (CPAC). Выступление главы правительства на конференции будет полностью посвящено Католикосу-Патриарху Грузии», — говорится в сообщении администрации правительства.





