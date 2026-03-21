Премьер Грузии: Уважая Патриарха, мы призываем себя защищать национальную и религиозную идентичность

21.03.2026 16:03





На Конференции по консервативным политическим действиям в Будапеште он отметил, что смерть Илии Второго является глубоко личной для грузинского народа, потому что он «наполнил сердца людей любовью и получил самую большую любовь от народа».



«Хотел бы начать разговор с почтения памяти Католикоса-Патриарха всея Грузии, Его Святейшества Илии II, который скончался три дня назад. Он превратил христианские идеалы в непреходящую силу для грузинского народа.



Сегодня вся Грузия объята единой скорбью. Смерть Его Святейшества, возглавлявшего Грузинскую православную церковь в течение 48 лет, является для нас глубоко личной, потому что он наполнял сердца людей любовью и сам получал величайшую любовь от народа.



Он руководил Грузией с непоколебимой преданностью традициям и христианской морали. Помимо духовного лидерства, церковь также стала маяком государственной мудрости Патриарха.



В период его служения Церковь была не только религиозным учреждением, но и хранителем грузинской государственности и национальной идентичности.



Уважая память Патриарха, мы призываем себя защищать то, что он сам так преданно защищал — национальную и религиозную идентичность нашей страны», — заявил Кобахидзе.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





