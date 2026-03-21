Зурабишвили призвала собрать всех бывших президентов Грузии на похоронах Илии II

21.03.2026 16:04





Экс-президент Грузии Саломе Зурабишвили выразила желание, чтобы на похоронах Католикоса-Патриарха всея Грузии Илии II присутствовали все бывшие главы государства. По ее словам, это стало бы символом национального единства и уважения к патриарху.



«Мы все обязаны в воскресенье быть вместе, не знаю, кому удастся попасть. Вероятно, сам патриарх хотел бы, чтобы там присутствовали все президенты Грузии, и это тоже стало бы знаком единства, за пределами всех политических противостояний», – заявила Зурабишвили во время прямого эфира в Facebook.



Помимо Зурабишвили в живых остаются два президента – Михаил Саакашвили и Георгий Маргвелашвили. Маргвелашвили, разладивший с правящей «Грузинской мечтой», участвовал в кампании оппозиционной партии «Лело» перед парламентскими выборами 2024 года, но затем исчез из публичного поля.



Саакашвили находится в заключении. Минюст отклонил его прошение о визите на похороны патриарха, сочтя, что случай не подпадает под допустимые исключения.



Будучи президентом, Зурабишвили отказывалась помиловать Саакашвили, объясняя это риском усиления общественной поляризации. Сейчас, говоря о важности единства, ставшая лидером оппозиции Зурабишвили отошла от прежних политических позиций.



«Не имеет значения, у кого будет пропуск, а у кого нет — в воскресенье мы все должны быть едины, потому что это станет самым большим знаком того, что мы уважали его и поняли, зачем он был среди нас и какова была его главная цель», – подчеркнула Зурабишвили.



Бывший президент также отметила, что шагом к «единству, миру и любви друг к другу» могло бы стать помилование политических заключенных, среди которых участники антиправительственных акций.



«Это может быть помилование тех людей, которые совершенно несправедливо находятся в тюрьме — патриарх это очень хорошо знал. В этот день, вероятно, его желанием было бы, чтобы не осталось никого, у кого не было возможности отдать ему дань уважения, прийти в Самеба», – добавила она.



Похороны Илии II пройдут 22 марта. После службы в кафедральном соборе Самеба тело патриарха перенесут в храм Сиони для погребения. На церемонии ожидается большое число гостей – первые лица страны, дипломаты, а также выдающиеся общественные и религиозные деятели из разных стран.



Известно, что на литургию в Самеба будут допускать по пропускам; остальные желающие смогут присутствовать во дворе храма во время выноса тела. Официальный список гостей пока не опубликован.



Новости-Грузия

