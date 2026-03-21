Президент Узбекистана выразил соболезнования Кобахидзе после смерти Илии II
21.03.2026 16:04
Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев направил письмо с соболезнованиями грузинскому премьеру Ираклию Кобахидзе после смерти Католикоса-Патриарха Илии II. Обращение распространяет Общественный вещатель Грузии.
«В эти трудные и печальные дни от себя лично и от имени многонационального народа Узбекистана выражаю искренние соболезнования и сочувствие вам и дружественному грузинскому народу», – говорится в письме.
Мирзиеев назвал Илию II «преданным сыном родины», отметив его вклад в укрепление религиозной терпимости, национального согласия и продвижение идеалов гуманизма.
«Уверен, что в сердцах грузинского народа навсегда сохранится светлая память об этом выдающемся человеке», – сказано в послании.
Илия II скончался 17 марта в возрасте 93 лет. Почти пять десятилетий он возглавлял Грузинскую православную церковь и к концу жизни считался одним из самых уважаемых православных иерархов мира. За последние дни Грузия получила сотни соболезнований из разных стран – от лидеров автокефальных церквей до политиков и религиозных деятелей.
Прощание с патриархом продолжается в кафедральном соборе Самеба в Тбилиси, а похороны назначены на 22 марта. До этого дня в Грузии объявлен национальный траур.
Новости-Грузия
