Президент Узбекистана выразил соболезнования Кобахидзе после смерти Илии II

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев направил письмо с соболезнованиями грузинскому премьеру Ираклию Кобахидзе после смерти Католикоса-Патриарха Илии II. Обращение распространяет Общественный вещатель Грузии.



«В эти трудные и печальные дни от себя лично и от имени многонационального народа Узбекистана выражаю искренние соболезнования и сочувствие вам и дружественному грузинскому народу», – говорится в письме.



Мирзиеев назвал Илию II «преданным сыном родины», отметив его вклад в укрепление религиозной терпимости, национального согласия и продвижение идеалов гуманизма.



«Уверен, что в сердцах грузинского народа навсегда сохранится светлая память об этом выдающемся человеке», – сказано в послании.



Илия II скончался 17 марта в возрасте 93 лет. Почти пять десятилетий он возглавлял Грузинскую православную церковь и к концу жизни считался одним из самых уважаемых православных иерархов мира. За последние дни Грузия получила сотни соболезнований из разных стран – от лидеров автокефальных церквей до политиков и религиозных деятелей.



Прощание с патриархом продолжается в кафедральном соборе Самеба в Тбилиси, а похороны назначены на 22 марта. До этого дня в Грузии объявлен национальный траур.



Новости-Грузия

