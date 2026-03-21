Ватикан направит на похороны Илии II своего главного дипломата по отношениям с православными

21.03.2026 16:04





Святой престол направит на похороны Католикоса-Патриарха всея Грузии Илии II делегацию во главе с кардиналом Куртом Кохом, префектом дикастерии по содействию христианскому единству Ватикана. Об этом сообщают СМИ со ссылкой на посольство Ватикана.



Вместе с кардиналом в Тбилиси прибудут сотрудник дикастерии монсеньор Яромир Ладрапа, апостольский нунций в Грузии и декан дипломатического корпуса архиепископ Анте Йозич, советник нунциатуры монсеньор Александр Рахиния, апостольский администратор латинских католиков Кавказа епископ Джузеппе Пазотто, а также ординарий армянских католиков Восточной Европы монсеньор Геворк Норадунгиян.



Кох – уроженец Швейцарии, один из немногих кардиналов Ватикана, который много лет занимается именно отношениями с православием. Он уже несколько раз посещал Грузию. Его первый визит состоялся в 2014 году. Тогда он встретился с руководителем госагентства по вопросам религии Зазой Вашакмадзе, и стороны обсуждали отношения с Католической церковью, в том числе вопросы финансирования конфессий и строительства католического храма в Рустави. Второй визит кардинала в страну прошел в 2016 году.



Кох также принимал хор кафедрального собора Святой Троицы (Самеба), когда грузинские певчие выступили с концертом в Сикстинской капелле в 2022 году.



В интервью изданию Tagespost кардинал называл Илию II открытым и гостеприимным человеком. Он вспоминал, что патриарх, несмотря на преклонный возраст, лично встретил папу Франциска в аэропорту во время его визита в Грузию.



По словам кардинала, патриарх также благословил Римскую церковь – жест, на который, как отмечал Кох, идут далеко не все православные иерархи.





Илия II скончался 17 марта в возрасте 93 лет. Почти пять десятилетий он возглавлял Грузинскую православную церковь, сумев возродить церковную жизнь после советского периода. К концу жизни он считался одним из самых уважаемых православных иерархов мира. За годы его патриаршества в Ватикане сменилось шесть понтификов.



В последние дни Грузия получила сотни соболезнований из разных стран — от лидеров автокефальных церквей до политиков и религиозных деятелей.



Прощание с патриархом продолжается в кафедральном соборе Самеба в Тбилиси, а похороны назначены на 22 марта. До этого дня в Грузии объявлен национальный траур.



