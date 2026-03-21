В Тбилиси вводят масштабные ограничения на движение транспорта

21.03.2026 16:05





Движение в центре Тбилиси будет перекрыто сегодня с 15:00 в связи с похоронами Католикоса-Патриарха всея Грузии Илии II. Об этом сообщает МВД страны.



Ограничения будут действовать до полуночи и коснутся как частных автомобилей, так и муниципального транспорта. С учетом масштаба перекрытий полиция и мэрия Тбилиси призывают жителей воздержаться от поездок на автомобилях без крайней необходимости.



В частности, ограничения затронут площадь Свободы, улицу Шалвы Дадиани (с изменением направления движения), проспект Руставели от площади Свободы до площади Республики и все прилегающие улицы. Также перекроют Метехский мост, площадь Европы, мост Бараташвили и подъем Бараташвили.



Ограничения введут и на проспекте Кетеван Цамебули – от гостиницы «Метехи» в направлении станции метро «Авлабари», а также на улицах Авлипа Зурабашвили, Телавской и Цурцумия и на площади Ахвледиани.



Власти организуют движение по альтернативным маршрутам. Поток автомобилей из Сололаки направят через улицу Асатиани в сторону улицы Горгасали. Транспорт из района Земо Вере сможет двигаться по улице Барнова в направлении «Круглого сада» (Мргвали баги) и проспекта Меликишвили по прилегающим улицам.



Автомобили с улицы Коте Абхази перенаправят на улицу Шалвы Дадиани, поскольку движение через площадь Свободы полностью перекроют. Через улицы Лермонтова и Мачабели можно будет выехать на улицу Леонидзе и далее продолжить путь в сторону Сололаки.



Транспорт, движущийся по проспекту Кетеван Цамебули, сможет доехать до гостиницы Sheraton Metekhi Palace, после чего через улицу Бочорма продолжить движение в сторону центрального офиса SOCAR.



В МВД также напомнили, что продолжают действовать ранее введенные ограничения на улицах, прилегающих к кафедральному собору Самеба, где проходит прощание с патриархом.



Информация об ограничениях непосредственно в день похорон патриарха, 22 марта, пока не поступала.





