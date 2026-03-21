На панихиду Католикоса-Патриарха в собор Святой Троицы прибыла делегация Ватикана
21.03.2026 16:29
В соборе Святой Троицы, где проходит гражданская панихида Католикоса-Патриарха всея Грузии Илии II находилась делегация Ватикана.
Члены делегации почтили память Патриарха и от имени Католической Церкви выразили соболезнования Грузинской Православной Церкви. В соборе Святой Троицы побывали, в том числе, апостольский нунций и декан дипломатического корпуса в Грузии, архиепископ Анте Йозич, а также Апостольский администратор латинских католиков Кавказа, епископ Джузеппе Пазотто.
«От имени Католической Церкви я хотел бы выразить соболезнования Православной Церкви, всем грузинам. Сегодня мы собрались здесь вместе с представителями разных конфессий, это был хороший знак, потому что так мы выразили, что Патриарх был внимателен ко всем конфессиям. Мы обязаны молиться за него», - сказал Джузеппе Пазотто.
В эти минуты в соборе Святой Троицы, где проходит панихида Патриарха, собираются представители различных религиозных меньшинств.
