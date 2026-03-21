Патриархия Грузинской Православной Церкви распространяет информацию о церемонии похорон Илии II и обращается к гражданам

21.03.2026 16:30





Согласно информации, кафедральный собор Самеба (Святой Троицы) закроется для всеобщего прощания с Патриархом сегодня ночью с 02:00 до 08:00, а с 08:00 утра воскресенья вход в собор будет возможен только по специальному разрешению.



«В связи с подготовкой к литургии и организацией церемонии похорон Католикоса-Патриарха всея Грузии Его Святейшества и Блаженства Илии II, а также для обеспечения мер безопасности в связи с присутствием делегаций, кафедральный собор Самеба закроется 22 марта с 02:00 до 08:00.



В воскресенье, с 08:00 утра, в связи с не зависящими от нас объективными обстоятельствами, вход в собор будет возможен только по специальным разрешениям, и мы надеемся на ваше понимание.



Литургия начнётся в 09:00 утра. Службу совершит местоблюститель Патриаршего Престола всея Грузии, митрополит Сенаки и Чхороцку Шио (Муджири) вместе с членами Священного Синода Грузинской Церкви.



В 12:15 в храм придет Архиепископ Константинополя-Нового Рима и Вселенский Патриарх Его Всесвятейшество Варфоломей I, который вместе с патриаршим местоблюстителем митрополитом Шио и членами Священного Синода Церкви Грузии совершат обряд отпевания Его Святейшества и Блаженства Илии II.



В 15:00 начнется пешая процессия переноса тела Его Святейшества и Блаженства Католикоса-Патриарха всея Грузии Илии II из собора Самеба в патриарший собор Сиони.



Тем прихожанам, которым не удалось проститься с Патриархом в соборе Самеба, такая возможность предоставится в ходе траурной процессии от собора Самеба к собору Сиони. Вдоль маршрута будет организован «живой коридор», где будет возможность увидеть всю церемонию в прямом эфире на установленных экранах и, при желании, возложить цветы Его Святейшеству.



Приносим свои извинения и просим отнестись с пониманием к сложившейся ситуации. Мы понимаем, что каждый человек хочет попрощаться с Его Святейшеством и Блаженством, однако, в связи с протоколом и другими техническими деталями, связанными с похоронной церемонией, допустить в храм (Сиони) население является невозможным», — говорится в заявлении Патриархии ГПЦ.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





