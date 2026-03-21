На CPAC Кобахидзе поругал «либеральную Европу» и похвалил «достоинство» Грузии на пути в ЕС

21.03.2026 20:21





Власти Грузии остаются приверженными интеграции в Евросоюз, однако надеются, что Европа восстановит «свой суверенитет и христианскую идентичность». Об этом заявил премьер Ираклий Кобахидзе на Конференции консервативных политических действий (CPAC) в Будапеште.



«На протяжении истории наши предки воспринимали Европу как пространство, где будет защищена их христианская идентичность. Соответственно, Грузия остается приверженной пути европейской интеграции, однако мы следуем этому пути с достоинством — с полным уважением к нашему наследию, вере, независимости и суверенитету, что само по себе является сложнейшей задачей. Искренне надеемся, что Европа вернет свой суверенитет, христианскую идентичность и экономическую мощь до того, как Грузия станет членом ЕС», – сказал Кобахидзе.



В своем выступлении он описал современную Европу как пространство, где «брюссельская бюрократия» якобы лишила государства суверенитета, навязывает гендерную идеологию и способствует миграционным кризисам.



Грузинский премьер полагает, что теперь, когда «мир переживает решающую трансформацию», каждому государству предстоит ответить на «фундаментальный вопрос»: «Как мы можем защитить наши национальные интересы, не теряя при этом наших ценностей и традиций?»



Кобахидзе советует следовать примеру Грузии:



«За долгую историю мы усвоили один важный урок: народы остаются стойкими, когда сохраняют четкое чувство идентичности и привержены ценностям, которые их определяют. В Грузии эта культурная основа исторически тесно связана с нашей христианской традицией», – заявил он.



Речь Кобахидзе полностью отвечает концепции «суверенистского» консерватизма, вокруг которого образован формат CPAC. Форум позиционируется как международная встреча правых, противопоставляющих себя либеральному мейнстриму ЕС.



Критики называют CPAC площадкой евроскептиков и противников либеральной повестки. Они описывают форум как анти-ЛГБТ, антимиграционный и ксенофобский.



В этом году CPAC проходит в особенно чувствительный момент для хозяина форума, венгерского премьера Виктора Орбана: 12 апреля в стране пройдут парламентские выборы, и по последним опросам Орбан, находящийся у власти уже 15 лет, рискует потерять позиции.



