Вселенский патриарх: Никто из Католикосов прошлого не мог бы отождествить свое имя с Грузией, как Илиа II

Вселенский патриарх Варфоломей I, выступая с речью в соборе Самеба, заявил, что, скорее всего, никто из достойных Католикосов прошлого не смог бы отождествить свое имя с Грузией, церковью, нацией, государственностью, миротворцем в Кавказском регионе так же, как Католикос-Патриарх всея Илия II.



Варфоломей I отметил, что со смертью Илии Второго богобоязненный грузинский народ был лишен своего духовного отца. Он отметил, что невозможно не оплакивать боголюбивого, благословенного, архиепископа Мцхета-Тбилисского, митрополита Бичвинтского и Цхум-Абхазского и Католикоса-Патриарха всея Грузии, Его Святейшество и Блаженство Илии II.



Святейшая Церковь Грузии, по его словам, лишена мудрого Наставника и достойного бога Пастыря, первоиерарха Илии Второго, который полвека руководил ГПЦ.



«Богобоязненный грузинский народ лишен заботливого и любящего отца, который до последнего вздоха стремился к божественному назиданию, духовному укреплению, социальному продвижению и своему благополучию», — заявил Вселенский патриарх.



Вселенский патриарх Варфоломей I во время богослужения в храме Самеба в связи с кончиной Католикоса-Патриарха всея Грузии Илии II заявил, что духовный отец грузин будет нетленный и будет пребывать там, где «все святое является незримым».



«Пребывайте в бодрости духа, братья и дети, ибо ваш Патриарх и отец не скончался, ибо он покоится. О Патриархе Илие сказано: «Глаголю: умерший жив, поскольку праведники даже мертвыми являются живыми». Он живет там, где живет нетленный свет, …и где все святое является незримым, а значит, жив», — заявил Варфоломей I.



Патриарх всея Грузии Илиа Второй жив вместе со святыми Грузии — святой Нино, святой Кетеван, святым Давидом и ста мученниками.



«Посему не давайте горечи права осилить вас, соблюдайте его советы и учения, ибо это и будет лучшим его упоминанием в миру», — заявил Вселенский патриарх.



Источник: СОВА

